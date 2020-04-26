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Кличко обнародовал план первого этапа послабления ограничений в столице

Кличко обнародовал план первого этапа послабления ограничений в столице

Городские власти подготовили план первого этапа послабления ограничительных мер в столице.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

«Это – не снятие ограничений, а их послабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости – ко второму этапу не перейдем. При ухудшении же ситуации – возвращаемся в карантин.

Первый этап послаблений мы начнем, если 12 мая не будет резкого увеличения количества больных.

На первом этапе в Киеве разрешат работу:

  • непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют;
  • смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты – по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента;
  • кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос;
  • будет разрешена работа временных сооружений (ларьков). С запретом употребления пищи и напитков на месте;
  • будут работать и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадратных метров;
  • будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения;
  • откроют для посещения также столичные парки и скверы – группами не более двух человек. Или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей;
  • смогут работать автокинотеатры.

Закрытыми останутся школы и детсады, детские и спортивные площадки. Прибрежные зоны отдыха. Послабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.

Транспорт. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта в правительстве пообещали возобновить в первую очередь.

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По материалам Finance.UA
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