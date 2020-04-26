В Офисе омбудсмена сообщили, сколько безработных встали на учет с начала карантина

По информации Государственного центра занятости, с начала действия карантина, то есть с 12 марта текущего года, в государственной службе занятости зарегистрировалось более 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.

Об этом говорится на сайте омбудстмена.

Среди зарегистрированных безработных:

каждый второй был уволен по соглашению сторон,

13% – лица, которые не заняты по разным причинам более 1 года,

11% – уволены в связи с окончанием срока договора,

11% – уволены по собственному желанию,

7% – уволены в связи с изменениями в организации производства и труда, остальные – не заняты по другим причинам.

Количество трудоустроенных безработных с 12 марта 2020 года составляло 46 тысяч человек (включая граждан, зарегистрированных до карантина).

С 12 марта 2020 года начата выплата пособия по безработице 73 тысячам человек.

Средний размер пособия по безработице в марте составил 4000 гривен, что на 774 гривны больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Справка Finance.ua:

Безработные украинцы могут получить единовременное пособие для организации предпринимательской деятельности.

Участвовать в программе могут: зарегистрированные в государственной службе занятости безработные, которые отвечают следующим критериям: достигли восемнадцатилетнего возраста; не заключили трудовой договор как при содействии службы занятости, так самостоятельно в течение одного месяца после регистрации в службе; совместно с карьерным советником составили план действий для создания собственного бизнеса.

Чаще всего бывшие безработные открывают свой бизнес в сфере торговли, профессиональной и научной деятельности, по ремонту бытовой техники, а также в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

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