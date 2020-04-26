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Премий в 400% больше не будет: Немчинов рассказал о реформе зарплат госслужащим

Премий в 400% больше не будет: Немчинов рассказал о реформе зарплат госслужащим

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что уже разработан поэтапный план введения единой системы определения должностных окладов и надбавок для государственных служащих.

Об этом он рассказал в видеокомментарии.

“Разработан поэтапный план, который позволит ввести единую систему определения таких должностных окладов, а также задач, которые будут влиять на премиальную часть, на часть надбавки выполнения тех или иных функций”, – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что зарплаты госслужащих должны быть достойными, но они вызывают очень большие вопросы у рядовых граждан.

“Поэтому предусматривается реформа системы оплаты труда, которая позволит максимальную сумму заложить в должностной оклад, а это может быть 70%, 80%, как мы договоримся, как проголосуем, как мы решим экспертной средой, а уже часть от 20 до 30% будут определять конкретные задачи, которые выполняет тот или иной государственный служащий на своем месте”, – пояснил Немчинов.

Министр отметил, что сейчас у многих госслужащих, особенно в центральных органах исполнительной власти, которые имеют специальный статус, зарплаты, по мнению многих, довольно высоки, а должностные оклады – маленькие и премии в 300-400% выглядят “просто космическими”.

По материалам УКРИНФОРМ
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