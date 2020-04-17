День финансов, 24 апреля: 9 секретных кредиток, 46,7 млрд на пенсии, плюс 25 млрд на депозитах

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Пятница, 24 апреля. Самое важное – цифры:
Плюс 25 млрд в банках. По состоянию на 1 апреля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 520,24 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в марте. Вклады в национальной валюте – 285,39 млрд грн. Депозиты в иностранной валюте – 234,85 млрд грн. Любопытно, что при этом доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет всего 3,0%.
Более 46,7 млрд на пенсии. Такую сумму уже выделил Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику финансирования пенсий. Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке; либо тем, кто выбрал АО “Укрпочта”, пенсии почтальоны доставят домой.
Спрятали 9 классных кредиток. Скучно на карантине? Предлагаем сыграть в игру «Угадай кредитку». Суть игры проста: мы спрятали от вас 9 интересных кредитных карт, но сделали к ним описания, в которых есть подсказки. Прочтите и попробуйте угадать, о какой карте идет речь. Чтобы проверить свою версию, нажмите на картинку с описанием, она перевернется, и отгадка будет перед вами.
Сроки уже не те… или до какого числа нужно успеть подать декларацию о доходах. Сроки подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год продлены до 30 июня текущего года включительно. Так, граждане и физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны: подать декларацию за отчетный 2019 год до 30 июня 2020 года включительно; оплатить налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, необходимо до 1 октября 2020 года.
17,6 млн выиграла компания Коломойского у ПриватБанка. Компания «Арлан», владельцами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 млн гривен. Кстати, сегодня НБУ решил напомнить, что будет в случае проигрыша по делу о национализации ПриватБанка
ФЛП возместил 2,4 млн гривен государству. Следователи Государственной фискальной службы г. Киева выявили ФЛП, который умышленно уклонялся от уплаты налогов в значительных размерах. Фискалы доблестно рапортуют, что
несмотря на карантин и загрязненный воздух в столице “благодаря мерам, предпринятым работниками налоговой милиции в ходе досудебного расследования, причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме”.
Finance.ua – в тройке лидеров. Портал Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины по итогам марта 2020 года. В исследовании, которое базируется на данных SimilarWeb, принимали участие онлайн СМИ соответствующей тематики из каталога PRNEWS.IO. Благодарим каждого из вас за доверие, поддержку и конструктивную критику. Вы не перестаете нас вдохновлять и делать лучше! 🤗
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