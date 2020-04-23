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400 км на одном заряде: Smart выпустит миниатюрный электрический кроссовер (фото)

400 км на одном заряде: Smart выпустит миниатюрный электрический кроссовер (фото)

Smart решил войти в новый сегмент и выпустить кроссовер. Компания изучила спрос на рынке и объявила, что уже в 2022 году в ее модельном ряду появится первый кроссовер.

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По предварительным данным, новая модель Smart будет достигать в длину четырех метров, то есть почти на 1,4 метра больше, чем у Smart ForTwo.

Специально для новой модели с участием Geely будет создана платформа, на которой электромобиль и будет базироваться.


Фото: autogeek.com.ua

Первый электрокроссовер Smart будет иметь литий-ионный аккумулятор емкостью 78 кВт*ч и на одном заряде будет преодолевать около 400 километров. О приводе модели пока ничего неизвестно.


Фото: autogeek.com.ua

Продажи новой модели могут начаться уже в 2023 году. О том, на каком рынке сначала появится модель, пока ничего не сообщается. Вполне возможно, что электрокроссовер Smart будут продавать только в Европе и Китае, где небольшие автомобили пользуются спросом.

По материалам Autogeek
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