Полиция Таиланда купила электромобили Tesla Model 3, чтобы сэкономить на топливе (фото)

Полиция Таиланда заказала у Tesla семь электромобилей Model 3. Все машины уже доставлены копам и переоборудованы в патрульные машины.

Обслуживание электромобилей и их “заправка” будет на порядок ниже, чем в случае топливных автомобилей.

Однако копам машины обошлись недешево. Согласно контракту, правоохранители заплатили за партию из семи электрических автомобилей 89 000 000 тайских бат или 2 960 000 американских долларов. То есть каждая Model 3 стоила около 400 000 долларов при средней ее стоимости на рынке в 50 000 долларов.

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Фото: autogeek.com.ua

Причина такой дороговизны машин в Таиланде – местное законодательство. В стране поддерживают собственных автопроизводителей, поэтому на импортируемые автомобили размер пошлины может достигать и 300%.

Ранее сообщалось, что полицейское управление города Баргерсвилл, что в американском штате Индиана, пополнило свой автопарк электромобилем бренда Tesla. Копы решили, что Model 3 дешевле и экономичнее, чем Dodge Charger, используемые сейчас.



Фото: autogeek.com.ua