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Google разработала сервис «чаевых» для веб-сайтов, но передумала его внедрять

Google разработала сервис «чаевых» для веб-сайтов, но передумала его внедрять

Google разработала функцию, которая бы позволяла людям жертвовать деньги веб-сайтам, чтобы поддержать издателей новостей, блоггеров и музыкантов. Однако, как сообщает TechCruch, компания отказалась от этой идеи и решила не запускать продукт.

В прошлом году Google тестировал так называемые «чаевые» в качестве новой функции Google Contributor, сервиса, который позволяет пользователям отключать рекламу на посещаемых сайтах за определенную плату и таким образом компенсировать их владельцам средства, которые они могли за нее получить.

На скриншоте этой функции показано, как можно сделать разовые пожертвования в размере от $0,2 до $5 для поддержки сайтов.


Скриншот: mind.ua

Google подтвердила, что этот проект был внутренней идеей, которую компания изучала в течение прошлого года, но решила не использовать.

«Мы признаем, что сегодня не существует единой бизнес-модели, которая бы работала для всех издателей, и считаем, что крайне важно изучать новые технологии, которые могли бы помочь издателям заработать больше денег. Выбор финансирования – прекрасный пример продукта, в который мы вложили значительные средства, и он будет продолжать развиваться, чтобы поддерживать издателей и их стратегии монетизации», – сообщил представитель компании.


Скриншот: mind.ua

Новостные сайты и сами могут создать функцию «чаевых» или интегрировать менее известный сторонний инструмент, однако вездесущий Google, в котором уже есть учетные записи пользователей и способы оплаты, мог бы значительно облегчить процесс.

По материалам Mind
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