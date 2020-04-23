Google разработала сервис «чаевых» для веб-сайтов, но передумала его внедрять

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Google разработала функцию, которая бы позволяла людям жертвовать деньги веб-сайтам, чтобы поддержать издателей новостей, блоггеров и музыкантов. Однако, как сообщает TechCruch, компания отказалась от этой идеи и решила не запускать продукт.
В прошлом году Google тестировал так называемые «чаевые» в качестве новой функции Google Contributor, сервиса, который позволяет пользователям отключать рекламу на посещаемых сайтах за определенную плату и таким образом компенсировать их владельцам средства, которые они могли за нее получить.
На скриншоте этой функции показано, как можно сделать разовые пожертвования в размере от $0,2 до $5 для поддержки сайтов.
Скриншот: mind.ua
Google подтвердила, что этот проект был внутренней идеей, которую компания изучала в течение прошлого года, но решила не использовать.
«Мы признаем, что сегодня не существует единой бизнес-модели, которая бы работала для всех издателей, и считаем, что крайне важно изучать новые технологии, которые могли бы помочь издателям заработать больше денег. Выбор финансирования – прекрасный пример продукта, в который мы вложили значительные средства, и он будет продолжать развиваться, чтобы поддерживать издателей и их стратегии монетизации», – сообщил представитель компании.
Скриншот: mind.ua
Новостные сайты и сами могут создать функцию «чаевых» или интегрировать менее известный сторонний инструмент, однако вездесущий Google, в котором уже есть учетные записи пользователей и способы оплаты, мог бы значительно облегчить процесс.
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