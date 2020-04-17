НАПК с момента перезапуска выявило недостоверное декларирование почти 900 млн грн

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За сто дней с начала перезапуска работы Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило декларирование недостоверных сведений почти 900 млн грн, а также была начата работа по созданию е-реестра отчетов политических партий.
Об этом НАПК сообщило в своем Telegram-канале.
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“В правоохранительные органы переданы материалы по декларированию недостоверных сведений почти 900 млн грн. Выявить эти нарушения удалось благодаря просмотру всех материалов полных проверок, которые были завершены до сентября 2019 года, однако окончательные решения по их результатам не приняты”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что начата работа по созданию е-реестра отчетов политических партий. Так что, электронный реестр должен стать доступным для пользователей уже с 16 июля 2020 года. Сейчас идут работы по разработке программного обеспечения, определению необходимого оборудования и кибербезопасности будущего Реестра.
Также отмечается, что декларации должностных лиц СБУ можно будет найти в е-реестре. Также разведчики и другие отдельные категории лиц будут декларироваться по специальным порядкам, разработанным НАПК в сотрудничестве с рядом правоохранительных органов, среди которых СБУ, ГБР, Национальная полиция и Управление государственной охраны. Эти специальные порядки позволят безопасно хранить и проверять эти декларации, добавили в Агентстве.
“Созданы лучшие условия для декларирования. В частности, мы запустили “горячую линию” для декларантов и портал “Декларуйся 2020”, пересмотрели технические требования для отдельных полей декларации и предоставили разъяснения на 150 самых популярных вопросов по применению положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”, – указали в НАПК.
Устранены препятствия для проведения прозрачного конкурса в Общественный совет при НАПК. А также упрощена процедура подачи документов и обеспечена прозрачность допуска общественных объединений и кандидатов к конкурсу. Сам конкурс объявят в ближайшее время.
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