Ситуация на рынке труда остается напряженной - НБУ (инфографика)

Ситуация на рынке труда в Украине в условиях правительственного карантина в течение последней недели (с 17 по 23 апреля) оставалась напряженной.

Об этом говорится в “Экономическом обозрении недели” Национального банка Украины (НБУ).

По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хоть и перестало снижаться, но является довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.



Инфографика Национального банка Украины

“Хотя доля предприятий, которые ответили, что изменений в количестве работников не ожидается, выросла до 82%, в комментариях предприятия отмечают, что часть работников отправляют в отпуска за свой счет”, – говорится в документе.

Все виды деятельности улучшили ожидания, кроме тех, кто работает на внутреннем рынке. Это в основном соответствует ожиданиям предприятий относительно объемов реализации.



Инфографика Национального банка Украины

Справка Finance.ua:

Государственная служба занятости смягчила условия получения материальной помощи по безработице тем украинцам, которые уволились по собственному желанию.

Кабмин установил размер помощи по частичной безработице на период карантина. Размер помощи составит две трети оклада, но не больше минимальной зарплаты.

ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят помощь.

В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

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