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Ситуация на рынке труда остается напряженной - НБУ (инфографика)

Ситуация на рынке труда остается напряженной - НБУ (инфографика)

Ситуация на рынке труда в Украине в условиях правительственного карантина в течение последней недели (с 17 по 23 апреля) оставалась напряженной.

Об этом говорится в “Экономическом обозрении недели” Национального банка Украины (НБУ).

По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хоть и перестало снижаться, но является довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.


Инфографика Национального банка Украины

“Хотя доля предприятий, которые ответили, что изменений в количестве работников не ожидается, выросла до 82%, в комментариях предприятия отмечают, что часть работников отправляют в отпуска за свой счет”, – говорится в документе.

Все виды деятельности улучшили ожидания, кроме тех, кто работает на внутреннем рынке. Это в основном соответствует ожиданиям предприятий относительно объемов реализации.


Инфографика Национального банка Украины

Справка Finance.ua:

  • Государственная служба занятости смягчила условия получения материальной помощи по безработице тем украинцам, которые уволились по собственному желанию.
  • Кабмин установил размер помощи по частичной безработице на период карантина. Размер помощи составит две трети оклада, но не больше минимальной зарплаты.
  • ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят помощь.
  • В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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