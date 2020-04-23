Ситуация на рынке труда остается напряженной - НБУ (инфографика)

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Ситуация на рынке труда в Украине в условиях правительственного карантина в течение последней недели (с 17 по 23 апреля) оставалась напряженной.
Об этом говорится в “Экономическом обозрении недели” Национального банка Украины (НБУ).
По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хоть и перестало снижаться, но является довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.
Инфографика Национального банка Украины
“Хотя доля предприятий, которые ответили, что изменений в количестве работников не ожидается, выросла до 82%, в комментариях предприятия отмечают, что часть работников отправляют в отпуска за свой счет”, – говорится в документе.
Все виды деятельности улучшили ожидания, кроме тех, кто работает на внутреннем рынке. Это в основном соответствует ожиданиям предприятий относительно объемов реализации.
Инфографика Национального банка Украины
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