Сколько средств получил бизнес через программу «Доступных кредитов 5-7-9%»

В рамках программы «Доступных кредитов 5-7-9%» выдали 232 миллиона гривен.

Об этом сообщила начальник отдела департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Юлия Глущенко в эфире Радио Свобода.

«На данный момент подано 17 348 заявок на 11 миллиардов гривен. И уже выдано 369 кредитов на сумму 232 миллиона гривен», – сказала Глущенко.

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Она отметила, что возникла дополнительная проблема – поддержка субъектов малого бизнеса во время карантина.

«Программа очень существенно дополнена и расширена для оказания помощи именно этому сегменту бизнеса», – заявила Глущенко.

Напомним, недавно в Минфине сообщили о существенном расширение программы Доступных кредитов 5-7-9%:

подняли кредитный лимит до 3 млн грн;

расширили круг потенциальных участников;

дополнили цели, на которые предприниматели могут использовать заем по программе: пополнение оборотных средств, развитие, рефинансирование старых кредитов.

Справка Finance.ua:

В феврале в Украине стартовала программа льготных кредитов для бизнеса «5-7-9%». Их выдают под такие ставки:

5% годовых, если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);