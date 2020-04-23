Сколько средств получил бизнес через программу «Доступных кредитов 5-7-9%»

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В рамках программы «Доступных кредитов 5-7-9%» выдали 232 миллиона гривен.
Об этом сообщила начальник отдела департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Юлия Глущенко в эфире Радио Свобода.
«На данный момент подано 17 348 заявок на 11 миллиардов гривен. И уже выдано 369 кредитов на сумму 232 миллиона гривен», – сказала Глущенко.
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Она отметила, что возникла дополнительная проблема – поддержка субъектов малого бизнеса во время карантина.
«Программа очень существенно дополнена и расширена для оказания помощи именно этому сегменту бизнеса», – заявила Глущенко.
Напомним, недавно в Минфине сообщили о существенном расширение программы Доступных кредитов 5-7-9%:
В феврале в Украине стартовала программа льготных кредитов для бизнеса «5-7-9%». Их выдают под такие ставки:
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