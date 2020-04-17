Возврат ПриватБанка Коломойскому возможен, но маловероятен - Малюська

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Возвращение в ПриватБанк бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского теоретически возможно, заявил министр юстиции Денис Малюська. Впрочем, чиновник заверил, что такой сценарий маловероятен.
«Крайне маловероятно, но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект (банковский или так называемый антиКоломойский закон. – Ред.) – то такое возвращение будет на 99% невозможным. Но если честно, то я даже не совсем уверен, что это ему (Коломойскому. – Ред.) нужно или он этого добивается».
Министр добавил, что оставляет возможность в 1%, так как не может быть уверен, что «какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят».
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