Возврат ПриватБанка Коломойскому возможен, но маловероятен - Малюська

Возвращение в ПриватБанк бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского теоретически возможно, заявил министр юстиции Денис Малюська. Впрочем, чиновник заверил, что такой сценарий маловероятен.

«Крайне маловероятно, но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект (банковский или так называемый антиКоломойский закон. – Ред.) – то такое возвращение будет на 99% невозможным. Но если честно, то я даже не совсем уверен, что это ему (Коломойскому. – Ред.) нужно или он этого добивается».

Министр добавил, что оставляет возможность в 1%, так как не может быть уверен, что «какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят».

Справка Finance.ua:

В декабря 2016 года правительство национализировало ПриватБанк и вложило в капитал финучреждения более 155 млрд грн. Правительство в этом решении ссылалось на предложение Нацбанка и экс-акционеров ПриватБанка (в 2016 году крупнейшими были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). В результате бывшие владельцы банка потеряли все свои акции. Они считают незаконной национализацию, а собственно банк и государство требуют от экс-акционеров возмещения убытков.

Недавно на внеочередном заседании Рады депутаты приняли в первом чтении антиКоломойский закон. После этого в Окружной админсуд Киева поступило заявление с требованием заблокировать подписание и опубликование закона о рынке земли, а антиКоломойский получил от нардепов 16,3 тыс. поправок. Однако парламент изменил регламент ВР и открыл путь к принятию закона.

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