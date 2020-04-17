0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Возврат ПриватБанка Коломойскому возможен, но маловероятен - Малюська

Возврат ПриватБанка Коломойскому возможен, но маловероятен - Малюська

Возвращение в ПриватБанк бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского теоретически возможно, заявил министр юстиции Денис Малюська. Впрочем, чиновник заверил, что такой сценарий маловероятен.

«Крайне маловероятно, но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект (банковский или так называемый антиКоломойский закон. – Ред.) – то такое возвращение будет на 99% невозможным. Но если честно, то я даже не совсем уверен, что это ему (Коломойскому. – Ред.) нужно или он этого добивается».

Министр добавил, что оставляет возможность в 1%, так как не может быть уверен, что «какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят».

Справка Finance.ua:

  • В декабря 2016 года правительство национализировало ПриватБанк и вложило в капитал финучреждения более 155 млрд грн. Правительство в этом решении ссылалось на предложение Нацбанка и экс-акционеров ПриватБанка (в 2016 году крупнейшими были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). В результате бывшие владельцы банка потеряли все свои акции. Они считают незаконной национализацию, а собственно банк и государство требуют от экс-акционеров возмещения убытков.
  • Недавно на внеочередном заседании Рады депутаты приняли в первом чтении антиКоломойский закон. После этого в Окружной админсуд Киева поступило заявление с требованием заблокировать подписание и опубликование закона о рынке земли, а антиКоломойский получил от нардепов 16,3 тыс. поправок. Однако парламент изменил регламент ВР и открыл путь к принятию закона.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.