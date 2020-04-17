Новый "антикризисный" госбюджет: как изменились показатели и прогнозируемые доходы

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Первое, что можно сказать о новом бюджете – то, что он “заточен” под борьбу с коронавирусом. Из-за карантина в изменениях в бюджет страны снизился макроэкономический прогноз, соответственно, доходы стали меньше ранее запланированных. Расходы, наоборот, увеличились, потому что больницы нуждаются в оборудовании и средствах защиты, люди будут нуждаться в социальной помощи, а бизнес – временной поддержки на время карантина.
Об этом рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко во время онлайн презентации анализа госбюджета от ЦЭС.
В результате предельный объем бюджетного дефицита подпрыгнул до 7,5% ВВП – невиданный в последние годы, чрезвычайно высокий уровень. Он больше даже чем тот, что был в 2014-2015 годах, когда кризис был очень серьезным, говорит она.
Таблиця ЦЭС
При ожидаемом реальном падении экономики почти на 5%, доходы бюджета по замыслу правительства снизятся по сравнению с прошлым годом только на 2,3% до 967 млрд грн. Причина этого – инфляция, так как ожидаемый среднегодовой рост цен на 6,8% перекроет часть реального падения.
Как изменились статьи доходов госбюджета:
Срочное «урезание» доходов по сравнению с докризисным бюджетом-2020 составит 11%, то есть из-за вируса и карантина государство потеряет эквивалент примерно 1,3 месяца доходов бюджета по старому прогнозу.
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