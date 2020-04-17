Новый "антикризисный" госбюджет: как изменились показатели и прогнозируемые доходы

Первое, что можно сказать о новом бюджете – то, что он “заточен” под борьбу с коронавирусом. Из-за карантина в изменениях в бюджет страны снизился макроэкономический прогноз, соответственно, доходы стали меньше ранее запланированных. Расходы, наоборот, увеличились, потому что больницы нуждаются в оборудовании и средствах защиты, люди будут нуждаться в социальной помощи, а бизнес – временной поддержки на время карантина.

Об этом рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко во время онлайн презентации анализа госбюджета от ЦЭС.

В результате предельный объем бюджетного дефицита подпрыгнул до 7,5% ВВП – невиданный в последние годы, чрезвычайно высокий уровень. Он больше даже чем тот, что был в 2014-2015 годах, когда кризис был очень серьезным, говорит она.



Таблиця ЦЭС

При ожидаемом реальном падении экономики почти на 5%, доходы бюджета по замыслу правительства снизятся по сравнению с прошлым годом только на 2,3% до 967 млрд грн. Причина этого – инфляция, так как ожидаемый среднегодовой рост цен на 6,8% перекроет часть реального падения.

Как изменились статьи доходов госбюджета:

налог и сбор на доходы физлиц: -14,3%, по сравнению со старым бюджетом 2020 – до 110 млрд грн;

налог на прибыль предприятий: -17,4% до 98 млрд грн;

рентная плата и плата за использование других природных ресурсов: -41,2% до 32 млрд грн;

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров: -14,4% до 75 млрд грн;

налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения: -22,1% до 75 млрд грн;

налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров: -13,1% до 303 млрд грн.

Срочное «урезание» доходов по сравнению с докризисным бюджетом-2020 составит 11%, то есть из-за вируса и карантина государство потеряет эквивалент примерно 1,3 месяца доходов бюджета по старому прогнозу.

Справка Finance.ua:

13 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет на 2020 год.