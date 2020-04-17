Определен подрядчик строительства трех дорожных развязок под Киевом (схема)

“Укравтодор” определил победителя тендера по строительству транспортных развязок под Киевом на автомобильных дорогах М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на главу Госагентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова.

“Обещали решить наболевшую проблему с развязками на въездах в Киев. Есть результат”, – прокомментировал Кубраков.

По результатам тендерных процедур, которые проводятся в соответствии с правилами ЕИБ и ЕБРР, победителем определена компания – Euro-Asian Construction Corporation (Evrascon).

Развязки будут построены на трех участках:

- на автомобильной дороге M-05 Киев-Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

- на автомобильной дороге M-05 Киев-Одесса: Лот 2, км 21+847;

- на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21+767.