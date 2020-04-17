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Определен подрядчик строительства трех дорожных развязок под Киевом (схема)

Определен подрядчик строительства трех дорожных развязок под Киевом (схема)

“Укравтодор” определил победителя тендера по строительству транспортных развязок под Киевом на автомобильных дорогах М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на главу Госагентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова.

“Обещали решить наболевшую проблему с развязками на въездах в Киев. Есть результат”, – прокомментировал Кубраков.

По результатам тендерных процедур, которые проводятся в соответствии с правилами ЕИБ и ЕБРР, победителем определена компания – Euro-Asian Construction Corporation (Evrascon).

Развязки будут построены на трех участках:

- на автомобильной дороге M-05 Киев-Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

- на автомобильной дороге M-05 Киев-Одесса: Лот 2, км 21+847;

- на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21+767.

По материалам Центр транспортных стратегий
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