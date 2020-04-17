Определен подрядчик строительства трех дорожных развязок под Киевом (схема)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укравтодор” определил победителя тендера по строительству транспортных развязок под Киевом на автомобильных дорогах М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на главу Госагентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова.
“Обещали решить наболевшую проблему с развязками на въездах в Киев. Есть результат”, – прокомментировал Кубраков.
По результатам тендерных процедур, которые проводятся в соответствии с правилами ЕИБ и ЕБРР, победителем определена компания – Euro-Asian Construction Corporation (Evrascon).
Развязки будут построены на трех участках:
- на автомобильной дороге M-05 Киев-Одесса: Лот 1, км 15 + 390;
- на автомобильной дороге M-05 Киев-Одесса: Лот 2, км 21+847;
- на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21+767.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штат Миссисипи планирует судиться с Китаем из-за коронавирусаВчера, 22:00 - 758 21
Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ8 ч. назад - 21461 16
Украинцам, которые уволились с работы по собственному желанию, будут выплачивать пособиеВчера, 19:03 - 7559 6
Столичный ФЛП возместил 2,4 млн гривен нанесенных государству убытков14 ч. назад - 1254 3
"Пока цены низкие": в ЕС считают, что Раде следует рассмотреть законопроект о запасах нефти4 ч. назад - 346 2
Производство Lada на ЗАЗе прекратилось сразу после старта - СМИ8 ч. назад - 21461 16
В Fitch сообщили, на сколько курс гривны обесценится в этом году11 ч. назад - 3185
Россия тратит рекордные суммы валюты для спасения рубля5 ч. назад - 1956 2
Сумма депозитов украинцев в банках-участниках ФГВФЛ увеличилась (инфографика)6 ч. назад - 1783
Минздрав предупредил, что некоторые ограничения будут существовать долго11 ч. назад - 1326
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 09:50 - 461
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Позавчера, 15:34 - 677
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 644
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2361 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 958