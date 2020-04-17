НБУ объяснил, что будет в случае проигрыша в ключевом деле по национализации ПриватБанка

Проигрыш государства в ключевом судебном процессе по национализации ПриватБанка, который рассматривается в Верховном суде, может привести к потере государством 29 миллиардов гривен и отмене национализации ПриватБанка.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

Рассмотрение дела по иску семьи Суркисов назначено на 27 апреля. Тогда Большая палата Верховного суда может вынести окончательное решение в судебном процессе, который длился более трех лет.

В суде семья Суркисов оспаривает сделку bail-in, при которой многомиллиардные депозиты Суркисов превратили в акции ПриватБанка, которые впоследствии передали государству. Общая сумма списанных таким образом депозитов (не только семьи Суркисов) достигает 29,4 миллиарда гривен. Проигрыш государства в суде против Суркисов приведет к тому, что ПриватБанку придется заплатить эти деньги связанным с экс-владельцами банка лицам, вместо того, чтобы перечислить их в бюджет.

«Кульминация этого сюжета начнется после решения суда. Ведь именно после этого будут «разморожены» все остальные дела по национализации ПриватБанка. Это те дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконной национализацию и вернуть банк себе», – отмечают в Нацбанке.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменений решение судов предыдущих инстанций и обязал ПриватБанк выплатить более 250 миллионов долларов по депозитным договорам семье Суркисов (часть депозитов, обмененных на акции ПриватБанка).

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