0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Верланов заявил о росте фискальной эффективности НДС на 10%

Верланов заявил о росте фискальной эффективности НДС на 10%

По итогам марта фискальная эффективность НДС возросла почти на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины на странице в FACEBOOK.

«Как нам это удалось? Никакой магии – только пресечение минимизационных схем и увеличение качества администрирования НДС. Этот результат лучше всяких слов говорит о том, что налоговая служба делает свою работу. И какими бы ни были внешние вызовы, эффективность ее будет только расти. Несмотря на массированные атаки мошенников и их покровителей, средства и в дальнейшем будут поступать в бюджет, а честный бизнес вовремя получать возмещение», – отметил глава службы Сергей Верланов.

По итогам декларирования НДС сохраняется тенденция опережающих темпов роста сумм налога к объемам поставок.

Читайте также: Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены – ГНС

Без учета НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз», ПАО «Укрнафта» по декларациям марта 2020 года было задекларировано 17,9 млрд грн НДС, что на 900 млн грн, или на 5,3% больше, чем в прошлом году.

При этом за этот же период объем поставок сократился на 4,2% (с 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.