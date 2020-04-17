Верланов заявил о росте фискальной эффективности НДС на 10%

По итогам марта фискальная эффективность НДС возросла почти на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины на странице в FACEBOOK.

«Как нам это удалось? Никакой магии – только пресечение минимизационных схем и увеличение качества администрирования НДС. Этот результат лучше всяких слов говорит о том, что налоговая служба делает свою работу. И какими бы ни были внешние вызовы, эффективность ее будет только расти. Несмотря на массированные атаки мошенников и их покровителей, средства и в дальнейшем будут поступать в бюджет, а честный бизнес вовремя получать возмещение», – отметил глава службы Сергей Верланов.

По итогам декларирования НДС сохраняется тенденция опережающих темпов роста сумм налога к объемам поставок.

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Без учета НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз», ПАО «Укрнафта» по декларациям марта 2020 года было задекларировано 17,9 млрд грн НДС, что на 900 млн грн, или на 5,3% больше, чем в прошлом году.

При этом за этот же период объем поставок сократился на 4,2% (с 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).