Land Rover выпустил на рынок два новых подключаемых гибрида

В погоне за соответствиями выбросов в атмосферу, компания Jaguar Land Rover объявила о запуске на рынок плагин-гибридных Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

Гибридные новинки оснащаются 3-цилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем Ingenium мощностью в 200 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а электродвигатель имеет мощность в 109 л.с. (80 кВт) и установлен на задней оси. Подпитывает электромотор литий-ионная батарея мощностью 15 кВт*ч, расположенная под задними сиденьями.

Запас хода Rover Evoque P300e будет составлять порядка 66 км, а двигаться кроссовер может в трех режимах: стандартный гибридный режим, режим EV и режим экономии энергии SAVE, когда большей частью работает бензиновый мотор. Расход топлива в версии Range Rover Evoque P300e PHEV составит 1,4 литра на 100 км пути.

В свою очередь более крупный Land Rover Discovery Sport P300e проедет на чистом электричестве до 62 км при тех же характеристиках, но расход топлива у него поднимется до 1,6 литров на сто километров.

Range Rover Evoque P300e PHEV

Время заряда PHEV бытовым зарядным кабелем Mode 2 от обычной розетки составит 6 часов 42 минуты и идеально подойдет для ночного режима. Можно использовать кабель зарядки Mode 3, который подключается к 7кВт настенного зарядного устройства переменного тока или к общественным зарядным станциям. Для пополнения заряда до 80% потребуется 1 час 24 минуты. Самое быстрое время заряда достигается на общественных зарядных станциях постоянного тока: при наличии 32 кВт постоянного тока, зарядка от 0 до 80% длится всего 30 минут.

При заказе у дилеров Range Rover Evoque P300e PHEV обойдется вам в 1 474 000 гривен, а Land Rover Discovery Sport P300e будет стоить 1 371 000 гривен по курсу на сайте официального импортера.

Напомним, что мы уже проверяли совсем недавно способности электрического Jaguar I-Pace к путешествиям. Оказалось, что электромобиль слишком технологичен для современной инфраструктуры зарядных станций и способен на большие показатели, но только при наличии мощной электросети.