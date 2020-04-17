Компания Коломойского выиграла у ПриватБанка суд на 17,6 млн грн

Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллиона гривен.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

Суд постановил, что ПриватБанк должен заплатить компании «Арлан» 17,6 миллиона гривен долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации Приватбанка. Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания «Арлан» выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.

Осенью 2019 года Национальный банк Украины начал требовать у «Арлана» деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись выплатить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии “Арлан” подал в суд на ПриватБанк, чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись ПриватБанку.

ПриватБанк может обжаловать это решение суда в апелляции.

18 сентября 2019 года сообщалось, что суд утвердил мировое соглашение между «Арланом» и НБУ.

6 мая 2019 года стало известно, что Национальный банк отсудил у компании «Арлан» недвижимость в Днепре. Олигархи подали апелляцию на это решение суда.

28 августа 2019 года компания Коломойского впервые решила заплатить по обязательствам перед Нацбанком: Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и «Никопольским заводом ферросплавов» Коломойского.