Пенсионный фонд уже выделил более 44 млрд на пенсии, но профинансировано еще не все 100%

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23 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.
Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.
На пенсионные выплаты направлено 11,4 миллиарда гривен.
В том числе на выплату одноразовой денежной помощи и оплату услуг доставки АО “Укрпочта” – 10,0 миллиардов гривен.
С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 44,3 миллиарда гривен, а это 94,3 % от потребности месяца.
ПФ обратился к пенсионерам: “Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью”.
Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке:
Инфографика ПФ
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