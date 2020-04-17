Пенсионный фонд уже выделил более 44 млрд на пенсии, но профинансировано еще не все 100%

23 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

На пенсионные выплаты направлено 11,4 миллиарда гривен.

В том числе на выплату одноразовой денежной помощи и оплату услуг доставки АО “Укрпочта” – 10,0 миллиардов гривен.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 44,3 миллиарда гривен, а это 94,3 % от потребности месяца.

ПФ обратился к пенсионерам: “Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью”.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке:

пенсия будет зачислена на ваш счет в банке,

тем, кто выбрал АО „Укрпочта”, пенсии почтальоны доставят домой.

Инфографика ПФ

Справка Finance.ua:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы смогут получать по две пенсии. Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной.

Накопительная пенсионная система коснется тех украинцев, которые сейчас продолжают работать. После введения обязательной страховой системы они должны будут часть своей зарплаты откладывать на “вторую” пенсию, а достигнув пенсионного возраста, смогут использовать эти деньги.

Эксперты в целом поддерживают идею введения накопительного уровня пенсионного обеспечения, поскольку это является мировым опытом, и к тому же успешным, однако у них также есть большое количество вопросов и замечаний к предложенному законопроекту.

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