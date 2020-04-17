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Нацбанк уменьшил план по выкупу валюты на рынке до $20 млн в день

Нацбанк уменьшил план по выкупу валюты на рынке до $20 млн в день

Национальный банк Украины уменьшил плановый показатель по выкупу валюты с межбанковского рынка с 50 миллионов до 20 миллионов долларов в день.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

Уменьшение планового объема покупки свидетельствует об изменении ситуации на межбанковском рынке, в частности о том, что НБУ ожидает меньшие объемы избыточного предложения валюты, которую можно выкупить для пополнения золотовалютных резервов.

«Пересмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного воздействия пандемии коронавируса на мировую торговлю и инвестиционную активность. Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан», — сообщили в Нацбанке.

После шокового спроса на валюту, который наблюдался в марте, после объявления карантина, в апреле Нацбанк вновь зафиксировал рост предложения валюты, что позволило ему выкупить в резервы 600 миллионов долларов.

Нацбанк отмечает, что плановый объем выкупа валюты — это индикативный показатель. Это означает, что в отдельные дни НБУ может покупать даже больше валюты (при необходимости), в отдельные — не покупать валюту вообще, а когда происходит стремительная девальвация гривны, то Нацбанк будет продавать валюту из резервов.

По материалам hromadske.tv
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