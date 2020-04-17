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В Чехии суд признал незаконными меры правительства против коронавируса

В Чехии суд признал незаконными меры правительства против коронавируса

Суд в Праге признал противозаконными действия правительства Чехии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Ограничительные меры должны были приниматься не в качестве экстренных распоряжений министерства здравоохранения, а в качестве закона о действиях в рамках чрезвычайного положения, сообщает dw.com.

Речь идет о карантине для населения и о закрытии магазинов. Правительство должно до 27 апреля исправить соответствующие нарушения. Только после этого меры будут считаться вступившими в законную силу.

Суд также отметил, что отдельные ведомства не имеют полномочий принимать решения подобного масштаба и даже в нынешней ситуации должны соблюдаться нормы правового государства.

Решение суда было принято по иску адвоката и эксперта по праву в области здравоохранения, который счел распоряжения противоправными, хаотичными и неудовлетворительными.

По материалам Finance.UA
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