В Чехии суд признал незаконными меры правительства против коронавируса

Суд в Праге признал противозаконными действия правительства Чехии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Ограничительные меры должны были приниматься не в качестве экстренных распоряжений министерства здравоохранения, а в качестве закона о действиях в рамках чрезвычайного положения, сообщает dw.com.

Речь идет о карантине для населения и о закрытии магазинов. Правительство должно до 27 апреля исправить соответствующие нарушения. Только после этого меры будут считаться вступившими в законную силу.

Суд также отметил, что отдельные ведомства не имеют полномочий принимать решения подобного масштаба и даже в нынешней ситуации должны соблюдаться нормы правового государства.

Решение суда было принято по иску адвоката и эксперта по праву в области здравоохранения, который счел распоряжения противоправными, хаотичными и неудовлетворительными.