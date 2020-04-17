Снижение учетной ставки поддержит экономику в условиях "коронакризиса" - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует решение Национального банка относительно снижения учетной ставки до 8% годовых и считает, что это позволит поддержать экономику в условиях кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом глава правительства написал в Тelegram.
“Приветствую решение Национального банка о снижении учетной ставки до 8%. Такие действия регулятора позволят поддержать экономику в условиях коронакризиса”, – отметил Шмыгаль.
По его словам, правительство со своей стороны продолжает работать над программами кредитных каникул для бизнеса через инициативу Президента “Доступные кредиты 5-7-9%” и через инициативу “Новые деньги”, которые будут представлены в ближайшее время.
“Дешевые и долгосрочные кредиты для украинского бизнеса – один из приоритетов нашего правительства”, – добавил Премьер-министр.
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