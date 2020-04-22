Аваков: Украина четвертая в Европе по цифровым водительским документам

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Украина находится на четвёртом месте в Европе и на десятом в мире по уровню внедрения цифровых водительских документов.
Об этом во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении “Дія” сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
“За первые два месяца мобильное приложение “Дія” загрузили 2 300 000 украинцев. Сегодня мы имеем такие цифры по двум следующим государственным сервисам от МВД: 1 002 718 сгенерированных водительских прав и 796 340 сгенерированных техпаспортов… За это время граждане стали привыкать к тому, как пользоваться такими электронными услугами. Украина четвёртая в Европе и десятая в мире по уровню внедрения цифровых водительских документов”, – отметил он.
Напомним, цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт уже доступны в приложении “Дія”.
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