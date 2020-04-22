0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Аваков: Украина четвертая в Европе по цифровым водительским документам

Аваков: Украина четвертая в Европе по цифровым водительским документам

Украина находится на четвёртом месте в Европе и на десятом в мире по уровню внедрения цифровых водительских документов.

Об этом во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении “Дія” сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“За первые два месяца мобильное приложение “Дія” загрузили 2 300 000 украинцев. Сегодня мы имеем такие цифры по двум следующим государственным сервисам от МВД: 1 002 718 сгенерированных водительских прав и 796 340 сгенерированных техпаспортов… За это время граждане стали привыкать к тому, как пользоваться такими электронными услугами. Украина четвёртая в Европе и десятая в мире по уровню внедрения цифровых водительских документов”, – отметил он.

Напомним, цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт уже доступны в приложении “Дія”.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.