День финансов, 23 апреля: снижение учетной ставки, "новые деньги" заробитчанам, миллиарды на "президентскую" тысячу

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Четверг, 23 апреля, можно назвать днем низких %.
Учетная ставка уже 8%. Но и это не предел. Сегодня НБУ снизил учетную ставка с 10% до 8%. В Нацбанке сообщают, что, как и большинство стран, Украина оказалась в ситуации, когда экономика требует существенной поддержки из-за снижения показателей деловой активности, потребления и занятости населения, поэтому НБУ продлил смягчение монетарной политики и снизил учетную ставку. Кроме того, ожидается дальнейшее снижение учетной ставки до 7% в течение этого года. Посмотрим.
Снижение % ставок по депозитам пока приостанавливается. Также Нацбанк в еженедельном обзоре банковской системы отметил, что из-за оттока денег украинцев из банковской системы после начала карантина, банки приостановили снижение ставок по депозитам. Так, в марте срочные гривневые средства населения уменьшились на 2,5%, а валютные (в долларовом эквиваленте) — на 4,0%. Однако уже в апреле отток денег украинцев из банков прекратился, а объем депозитов в банковской системе вырос на 1,4%.
Пока невысокий % того, что все объекты «Укрбуда» все же достроят. Из 23-х объектов Киевгорстрой принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов. Более того, дело по «Укрбуду» стоит на месте. Об этом заявляют инвесторы строительной компании. С их слов, чиновники игнорируют решение Президента в отношении «Укрбуда», поэтому люди снова вынуждены обращаться к Зеленскому. Инвесторы просят обеспечить выполнение обещания и помочь в снятии искусственных ограничений, которые устанавливают представители органов власти вообще и отдельные чиновники в частности. Создана специальная петиция.
“Новые деньги” под 3%. В правительстве анонсировали программу льготных кредитов “Новые деньги” со ставкой до 3%. Также будет действовать отсрочка уплаты “тела” кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам. По словам премьер-министра, программа будет рассчитана на людей, которые вернулись из-за границы, и кто хочет удержать рабочие места в бизнесе.
Свой небольшой % доплаты к пенсии получат и пенсионеры. Для этого Пенсионный фонд направил 9,9 млрд гривен на выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1000 грн. Те пенсионеры, которые получают пенсии на счета в банках, доплату получат не позднее 24 апреля. А тем, кто получает пенсии через почту, почтальоны должны доставить доплату в течение 5 календарных дней.
Какой % того, что бензин будет стоить 15 грн? На YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео с нашим финансовым экспертом. Алексей Козырев расскажет, чем чревато продление карантина до 11 мая для экономики Украины и ее граждан, что происходит на нефтяном рынке и стоит ли ожидать бензин по 15 грн. А также неизменно даст свой прогноз курса на следующую неделю.
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