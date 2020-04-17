Zoom выпустил обновление, где исправляют проблему с безопасностью

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Сегодня выходит новое обновление Zoom 5.0, предназначенное для решения некоторых из многочисленных жалоб, с которыми Zoom столкнулся в последние недели. В этом новом обновлении появился значок безопасности, объединяющий ряд функций безопасности Zoom.
Вы можете использовать его для быстрой блокировки собраний, удаления участников и ограничения общего доступа к экрану и чатов в собраниях.
Zoom также теперь включает пароли по умолчанию для большинства клиентов, и ИТ-администраторы могут определить сложность пароля для бизнес-пользователей Zoom. Функция ожидания в Zoom теперь также включена по умолчанию для базовых учетных записей Pro и образовательных учетных записей с одной лицензией. Эта функция позволяет организатору удерживать участников в виртуальной комнате до того, как им разрешат участвовать в совещании.
Многие из этих изменений являются четкими ответами на феномен «Zoombombing», где шутники крутили порно или другие видео. Предыдущие настройки Zoom по умолчанию не побуждали устанавливать пароль для собраний, и позволяли всем участникам делиться своим экраном.
Zoom также улучшает некоторые функции шифрования и обновляет стандарт шифрования AES 256-bit GCM.
Это все еще не сквозное шифрование, которое, как утверждалось Zoom, уже реализовало. Бизнес-клиенты также могут контролировать, какие регионы центров обработки данных будут обрабатывать трафик собраний для своих собраний Zoom, после того как возникли опасения, что некоторые данные проходили через серверы в Китае.
Zoom быстро реагирует на возникшие проблемы, так же как и миллионы новых пользователей, использующих его сервис во время новой пандемии коронавируса. В декабре Zoom сообщал о максимум 10 миллионах ежедневных пользователей, но в марте их число взлетело до 200 миллионов ежедневных участников.
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