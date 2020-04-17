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Meizu показал свой новый флагман за две недели до презентации

Meizu показал свой новый флагман за две недели до презентации

Meizu дразнил предстоящим флагманом последние несколько дней, а теперь даже опубликовал полные фотографии устройства спереди и сзади. Надпись на изображении Meizu переводится как “Талантливый, как ты. Ежегодный флагман, который вы никогда не забудете с первого взгляда. 8 мая пресс-конференция серии 17”. Вчера компания объявила дату запуска телефона.

Модуль камеры Meizu 17 состоит из четырех сенсоров, расположенных горизонтально, с кольцевой вспышкой в ​​центре. Хотя задняя часть телефона имеет конические стеклянные края, передняя часть телефона имеет плоский дисплей.


Meizu 17

Мы также видим тот же дисплей в белой рамке с отверстием в ​​правом верхнем углу экрана. На экране также есть сканер отпечатков пальцев. Meizu была одной из первых компаний, которая подтвердила, что ее следующий флагман будет иметь процессор Snapdragon 865. Согласно утечкам, дисплей имеет 90-ГГц OLED, а также оперативную память LPDDR5 и UFS 3.0. Говорят, что основная камера будет иметь 64-мегапиксельную матрицу и батарею на 4500 мАч. Благодаря модему X55, который поставляется в комплекте с каждым чипом Snadpragon 865, телефон также будет поддерживать Wi-Fi 6 и 5G.

По материалам bigmir.net
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