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НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая

НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая

Национальный банк завершает техническую подготовку и планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

“Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Их будут предоставлять под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.

Сейчас мы завершаем техническую подготовку для внедрения этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая”, – сказал Смолий.

Смолий отмечает, что этот инструмент станет гарантией достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников рынка.

НБУ рассчитывает, что банки будут использовать этот инструмент для более активного кредитования проектов, требующих долгосрочного финансирования, в частности инфраструктурных.

По материалам Економічна Правда
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