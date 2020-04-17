НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая

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Национальный банк завершает техническую подготовку и планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
“Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Их будут предоставлять под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.
Сейчас мы завершаем техническую подготовку для внедрения этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая”, – сказал Смолий.
Смолий отмечает, что этот инструмент станет гарантией достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников рынка.
НБУ рассчитывает, что банки будут использовать этот инструмент для более активного кредитования проектов, требующих долгосрочного финансирования, в частности инфраструктурных.
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