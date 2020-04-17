Motorola представила два новых смартфона с поддержкой 5G (видео)

Модельный ряд смартфонов Motorola пополнился двумя новыми устройствами, которые поддерживают связь 5G. Пользователям предлагаются модели Motorola Edge и Edge+.

Топовая версия Motorola Edge+ оснащена 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и закруглёнными боковыми гранями. Устройство поддерживает HDR10+ и частоту обновления изображения 90 Гц. В левом верхнем углу экрана имеется отверстие для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Новинка несёт на борту процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.0. Несмотря на заявленную поддержку связи 5G, на рынок выйдут различные модификации устройства. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 18 Вт энергии, а также двустороння беспроводная зарядка Qi – 15 Вт при зарядке и 5 Вт при отдаче.



Фото: itc.ua

Устройство содержит стереодинамики. В качестве операционной системы используется Android 10, и в дальнейшем производитель обещает выпустить обновление до версии Android 11.

На задней панели смартфона Motorola Edge+ расположена камера на базе трёх модулей. Главный модуль выполнен на базе 108-мегапиксельного сенсора, который дополнен оптической системой стабилизации изображения и объективом с диафрагмой f/1.8. 8-мегапиксельный телефото модуль обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение и также содержит оптическую систему стабилизации изображения. Третий модуль – 16-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 117 градусов. Дополнительно он способен делать макроснимки. Ещё сообщается о ToF сенсоре. Камера способна записывать видео в разрешении 6K, хотя чипсет поддерживает и 8K-видео. Фронтальная камера в отверстии дисплея – 25-мегапиксельная.