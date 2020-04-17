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В Киеве составили более 950 протоколов за нарушение карантина

В Киеве составили более 950 протоколов за нарушение карантина

За нарушение карантина в столице правоохранители составили 951 административный протокол.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает пресс-служба КГГА.

«Хочу напомнить, что в столице продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 тысяч киевлян. Те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными», – сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что Мониторинговый центр уже осуществил почти 9 тысяч контактов для получения информации – звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время. Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную или психологическую поддержку.

«Одна из главных задач работы центра – мониторинг соблюдения определенными категориями самоизоляции или обсервации. Потому что мы должны выставить максимальные препятствия для распространения вируса! Те, кто отказывается идти на контакт с центром, в дальнейшем будут иметь дело с правоохранителями. Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции. В отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других», – добавил Виталий Кличко.

В столице возбудили несколько уголовных производств за нарушение карантинных ограничений:

  • правоохранители составили 951 протокол в отношении нарушителей правил ограничений;
  • из них 179 – за пребывание без масок в общественных местах;
  • 21 – за пребывание группой более 2 человек;
  • по результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскано почти 177 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Штраф за нарушение карантина:

  • для обычных граждан предусмотрен штраф в 17-34 тысячи гривен;
  • для чиновников – на 34-170 тысяч гривен.

Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:

  • повлекшие распространение коронавируса: 17-54 тысячи гривен штрафа,
  • арест до 6 месяцев или лишение свободы до трех лет;
  • если действия привели к летальному исходу – лишение свободы на 5-8 лет.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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