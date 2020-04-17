В Киеве составили более 950 протоколов за нарушение карантина

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За нарушение карантина в столице правоохранители составили 951 административный протокол.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает пресс-служба КГГА.
«Хочу напомнить, что в столице продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 тысяч киевлян. Те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными», – сказал Виталий Кличко.
Он сообщил, что Мониторинговый центр уже осуществил почти 9 тысяч контактов для получения информации – звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время. Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь. В том числе и эмоциональную или психологическую поддержку.
«Одна из главных задач работы центра – мониторинг соблюдения определенными категориями самоизоляции или обсервации. Потому что мы должны выставить максимальные препятствия для распространения вируса! Те, кто отказывается идти на контакт с центром, в дальнейшем будут иметь дело с правоохранителями. Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции. В отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других», – добавил Виталий Кличко.
В столице возбудили несколько уголовных производств за нарушение карантинных ограничений:
Штраф за нарушение карантина:
Ответственность за нарушение санитарно-гигиенических требований:
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