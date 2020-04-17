Какую работу ищут украинцы на втором месяце карантина - исследование

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На рынке труда сохраняется высокая активность соискателей, которая прослеживалась с самого начала карантина.
Об этом свидетельствует исследование портала grc.ua.
В разрезе опыта, как и в начале карантина, первенство занимают опытные соискатели. Так, на специалистов, которые декларируют минимум 3 года опыта, приходится 80% резюме.
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Еще больше вырос спрос на дистанционную работу. Если в феврале, до карантина, на такой формат работы было направлено 15% резюме, то в апреле о своем желании работать удаленно отмечал каждый пятый соискатель (20%).
ТОП непопулярных специальностей, в которых в течение апреля разместили менее 1% резюме:
Кроме того, в начале второго месяца карантина среди резюме сохранялась гендерная диспропорция: на соискателей-мужчин приходилось 62% CV, а на женщин – 38%.
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