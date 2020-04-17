0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Какую работу ищут украинцы на втором месяце карантина - исследование

Какую работу ищут украинцы на втором месяце карантина - исследование

На рынке труда сохраняется высокая активность соискателей, которая прослеживалась с самого начала карантина.

Об этом свидетельствует исследование портала grc.ua.

В разрезе опыта, как и в начале карантина, первенство занимают опытные соискатели. Так, на специалистов, которые декларируют минимум 3 года опыта, приходится 80% резюме.

Читайте также: Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу

Еще больше вырос спрос на дистанционную работу. Если в феврале, до карантина, на такой формат работы было направлено 15% резюме, то в апреле о своем желании работать удаленно отмечал каждый пятый соискатель (20%).

ТОП непопулярных специальностей, в которых в течение апреля разместили менее 1% резюме:

  • туризм, гостиницы, рестораны (которые еще в начале года не входили в ТОП-10 наименее привлекательных сфер);
  • домашний персонал;
  • автомобильный бизнес;
  • спортивные клубы, фитнес, салоны красоты;
  • инсталяция и сервис;
  • страхование.

Кроме того, в начале второго месяца карантина среди резюме сохранялась гендерная диспропорция: на соискателей-мужчин приходилось 62% CV, а на женщин – 38%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.