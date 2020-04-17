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Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне "B"

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне "B"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне “B” и ухудшило прогноз по нему с “позитивного” до “стабильного”, говорится в сообщении агентства.

“Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста”, – отмечает Fitch.

Агентство прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 6,5% после роста на 3,2% в 2019 году, отражая пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление. Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение денежных переводов домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году), говорится в релизе.

В то же время Fitch указывает, что шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% сельскохозяйственных сырьевых товаров) и снизившимися ценами на нефть, учитывая статус страны как чистого импортера.

“Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом роста для Украины. Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса”, – указывает агентство.

Справка Finance.ua:

  • Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив назвал слабые стороны экономики Украины, которые помогают ей во время кризиса. Среди слабостей, которые сейчас являются вовсе не слабой стороной, эксперт назвал такие:
  • значительная доля продукции агропромышленного комплекса в структуре ВВП и экспорта. В ситуации, когда экономика всех стран идет на спад, они скорее откажутся от айфонов, а не от базовых вещей, которыми являются продукты питания. Это станет источником поступления валютной выручки для страны;
  • низкая доля сферы услуг в Украине: это та отрасль, которая сейчас больше всего страдает в мире, ведь люди не посещают ТРЦ, моллы и прочее. Сейчас, в период карантина, Украине это сыграет на руку.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Економічна Правда
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