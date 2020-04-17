Нацбанк планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний

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Национальный банк планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний, а именно 32 млн грн – для non-life компаний, и 48 млн грн – для life компаний.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Если говорить о том, что сразу ждет страховые компании с момента начала регулирования рынка Национальным банком с 1 июля 2020 года, то это проверка выполнения ими распоряжения Нацкомфинуслуг №850 относительно достаточности капитала по результатам первого полугодия 2020 года. Все остальные требования появятся только после принятия новой редакции закона о страховании. НБУ планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний. Это 32 млн грн – для non-life компаний, 48 млн грн – для life компаний”, – говорится в сообщении.
Появятся такие субъекты, как специализированные перестраховщики, для них размер капитала будет 48 млн грн, а также ряд компаний, осуществляющих деятельность по страхованию ответственности, страхование кредитов и поручительств. У них тоже будут требования в размере 48 млн грн.
“В предфазе перехода из многочисленных видов лицензий на единую лицензию, как это предусмотрено новой моделью регулирования, а также замены видов страхования на классы, мы просто передадим лицензии действующим страховым компаниям, поэтому перелицензирования не будет”, – отметили в регуляторе.
НБУ не будет требовать от каждой страховой компании такого объема структуры корпоративного управления, который существует в банках.
“Но мы однозначно считаем, что у страховой компании должен быть орган надзора, функцию которого, как правило, выполняет наблюдательный совет: он должен определять стратегию развития, политику компании, определять стратегические задачи для менеджмента. В небольших страховых компаниях требования к корпоративному управлению будут более мягкими, чем у крупных участников рынка”, – отметили в НБУ.
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