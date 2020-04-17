В Укравтодоре назвали строительство мостов в Запорожье одним из самых дорогих в мире

За 16 лет, в течение которых продолжается строительство мостовых переходов через Днепр в Запорожье, на них потратили около 400 млн долларов. Это одно из самых дорогих мостовых сооружений в мире.

Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

«За 16 лет, с долгими перерывами, на строительство, на реализацию проекта уже потрачено около 400 млн долларов (учитывая перепады курса). Это делает его одним из самых дорогих в мире мостовых сооружений. Реальный шанс достроить и ввести в эксплуатацию мост появился только сейчас, когда есть четкая целенаправленная позиция Президента Украины, Верховной Рады Украины, правительства и местной власти», – отметили в Укравтодоре.

Как ранее сообщалось, сегодня в Запорожье на месте строительства мостов побывал председатель Укравтодора Александр Кубраков. По его словам, при условии стабильного финансирования строительство мостов можно завершить за 2 года.