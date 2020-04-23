Мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут на 22% — IHS Markit

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Учитывая пандемию коронавируса, мировое производство автомобилей сократится на 21%, а количество продаж за этот год упадет на 22%. Из-за падения на основных рынках в Китае, США и Европе реализация автомобилей составит всего 70,3 млн единиц.
Восстановление отрасли будет медленным, а заводы в ключевых регионах все еще закрыты. Для возрождения авторынка в Китае понадобится много времени, несмотря на начало работы большинства предприятий после карантина, говорится в отчете IHS Markit.
Аналитики отмечают, что перспективы рынка неоднозначны. Китай ждет падение продаж автомобилей почти на 16%. Рынок легковых авто в США упадет до 12,5 млн единиц, или на 27% в этом году. Западная и Центральная Европа столкнется с падением продаж на 25% — до 13,6 млн машин.
Из-за усиления негативного влияния распространения пандемии COVID-19 международное рейтинговое агентство Moody’s в марте пересмотрело прогноз продаж легковых автомобилей на мировом рынке в этом году. По мнению экспертов агентства, по итогам года продажи могут упасть на 14%. В февральском прогнозе спад ожидался на уровне 2,5%.
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