В Укртранснафте отклонили предложение Витренко зарабатывать на хранении нефти

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Нефтетранспортная система Украины не имеет технических возможностей для предоставления услуг по хранению нефти. Также этот вопрос не урегулирован законодательно. Нефть импортного происхождения может находиться на территории страны только как импорт или транзит, сообщили в “Укртранснафте” агентству Интерфакс-Украина.
“Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти”, – подчеркнули в пресс-службе компании.
Напомним, 21 апреля исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что на фоне мирового падения цен на нефть Украина может предложить другим странам свои мощности для хранения ресурса.
Цена нефти Brent опустилась ниже $20 впервые с февраля 2002-го, но потом начала расти.
Топ-менеджер компании добавил, что бизнес по хранению нефти является сейчас самым прибыльным. Украине необходимо “не прозевать такой возможности и сразу ее монетизировать”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьерВчера, 10:40 - 3822 27
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 6355 19
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - МинэнергоВчера, 10:10 - 5555 13
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 4685 10
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 10034 8
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 10034 8
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 6355 19
Украинцы смогут получать по две пенсии - ШмыгальВчера, 12:58 - 6334 6
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - МинэнергоВчера, 10:10 - 5555 13
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 4685 10
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников StarlinkОколо часа назад - 38
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Вчера, 15:34 - 324
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 566
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2130 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 878