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В Укртранснафте отклонили предложение Витренко зарабатывать на хранении нефти

В Укртранснафте отклонили предложение Витренко зарабатывать на хранении нефти

Нефтетранспортная система Украины не имеет технических возможностей для предоставления услуг по хранению нефти. Также этот вопрос не урегулирован законодательно. Нефть импортного происхождения может находиться на территории страны только как импорт или транзит, сообщили в “Укртранснафте” агентству Интерфакс-Украина.

“Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти”, – подчеркнули в пресс-службе компании.

Напомним, 21 апреля исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что на фоне мирового падения цен на нефть Украина может предложить другим странам свои мощности для хранения ресурса.

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 впервые с февраля 2002-го, но потом начала расти.

Топ-менеджер компании добавил, что бизнес по хранению нефти является сейчас самым прибыльным. Украине необходимо “не прозевать такой возможности и сразу ее монетизировать”.

По материалам УБР
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