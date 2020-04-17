В Украине ввели госрегулирование цен на "стратегические" продукты и товары (список)

Кабинет министров Украины на период карантина по коронавирусу установил декларирование цен на продукты питания и медицинские товары.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 22 апреля.

В частности, в список вошли 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

Таким образом, в перечень социально значимых товаров внесли:

- гречку; сахар; пшеничную муку высшего сорта; макаронные изделия; пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%; ржано-пшеничный хлеб; яйца категории С1; тушку куриную; минеральную воду без газа; сливочное масло жирностью 72,5%. Paracetamol; Azithromycin; Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor; Ampicillin; Amoxicillin; Ceﬁriaxone;- Moxiﬂoxacin.

Указано, что задекларировать повышение цен теперь можно будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней — при повышении на 10-15%, за 3 дня — при повышении на 5-10%.

Кроме того, введено декларирование цен на антисептики и дезинфекционные средства. В список вошли:

- Хлоргексин (Clorhexidine); Этанол (Ethanol); Повидон йода (Povidone iodine); Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub); Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound); Хлороксиленол (Chloroxylenol); Спиртосодержащий антисептик для рук карманный; Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей; Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи; Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки; Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования;

В свою очередь Уполномоченным по правам человека добавлено:

- Гидроксихлорохин; Фавипиравир; Ремдесивир.

Также введено госрегулирование цен на средства индивидуальной защиты:

- Шапочка медицинская одноразовая; медицинская маска; Халат изоляционный медицинский одноразовый; костюм биологической защиты / комбинезон; водонепроницаемые лабораторные костюмы; перчатки медицинские стерильные или нестерильные; перчатки нитриловые; перчатки латексные неопудренные; кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);полнолицевая маска/полумаска; защитный щиток; защитные очки; респиратор FFP2 или FFP3; фартук медицинский; бахилы одноразовые; резиновые сапоги; прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук; медицинская марля; защитная полумаска; фильтры для полнолицевых и полумасок.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 10 дней после публикации постановления и будут действовать до конца карантина в Украине.