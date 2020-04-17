Билл Гейтс купил дом на берегу океана за $43 млн

Один из создателей Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда купили дом на берегу океана недалеко от города Сан-Диего в штате Калифорния, пишет Wall Street Journal.

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Особняк находится в городе Дель-Мар в округе Сан-Диего. Он был выставлен на продажу за $48 млн Мадлен Пикенс, бывшей женой техасского миллиардера Т. Бун Пикенса. Сделка была закрыта в конце марта.

Площадь дома с шестью спальнями – примерно 5800 квадратных футов. В нем есть джакузи на 10 человек и бассейн.



Фото: Pictometry

WSJ пишет, что своим основным домом Гейтс считает особняк в городе Медина (штат Вашингтон). В 2014 году он купил за $18 млн поместье в штате Калифорния, который принадлежал Дженни Крейг. Она считается в США гуру по похудению.