Льготники уменьшили долги перед Нафтогазом за газ почти на 2%

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Задолженность поставляющих компаний – льготников за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” достигла 74,3 млрд грн, уменьшившись за неделю на 1,9%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАК.
“Задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях в соответствии с положением о ПСО, достигла 74,3 млрд грн (уменьшение на 1,4 млрд грн, или -1,9% за неделю)”, – сообщили в компании.
Так, за неделю производители тепла уменьшили долг на 738 млн грн (1,8%), региональные газсбыты – на 413 млн грн (1,5%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 70 млн грн (0,9%).
Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 47,5 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 809 млн грн (1,7%).
В частности, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 26,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 413 млн грн (1,5%). А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 5,5 млн грн (0,2%) и составляет около 3,6 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 228 млн грн (5,2%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго – около 4,2 млрд грн.
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