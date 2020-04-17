Германия выделит более 25 млн евро на жилье для переселенцев в Украине

Германия выделит Украине 25,5 млн евро на строительство жилья для внутренних переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сегодня Кабмин одобрил соглашение с Германией о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству жилья для переселенцев. В соответствии с соглашением, на эти цели направят 25,5 млн евро.

Вице-премьер-министр Алексей Резников, в свою очередь, подчеркнул, что украинское правительство после изменений в бюджет сохранил 20 млн гривен на жилье для переселенцев.

“Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим”, – подчеркнул он.