День финансов, 22 апреля: 📱 е-паспорт в телефоне, 💰 две пенсии на одного, 💳 битва дебетовых карт Привата и monobank

Среда, 22 апреля. Революционный шаг для государства в смартфоне, и битва дебетовых карт Привата и monobank.

📱 ID-карта и загранпаспорт в приложении “Дія”. Сегодня в ходе онлайн-презентации представили ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”. Где можно будет пользоваться электронными паспортами и как получить электронные документы – читайте по ссылке. В ближайшее время на портале также появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн и другие услуги.

😷 Е-контроль самоизоляции. Кстати, сегодня же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение до 11 мая электронного контроля самоизоляции через приложение “Дія”. На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента “Дія”.

💰 Две пенсии на одного. Кабмин разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии. Накопительные пенсии будут выплачивать параллельно с солидарными (теми, что есть сейчас). Накопительная пенсионная система коснется тех украинцев, которые сейчас продолжают работать

💳🤑 Вечный вопрос: кто круче – Приват или mono?

Мы уже сравнивали кредитные и валютные карты банков. А на этот раз журналисты Finance.ua решили сравнить дебетовые карты ПриватБанка и monobank. В битве сошлись «Карта для выплат» (КДВ) от ПриватБанка и «Белая» (дебетовая) карта monobank. Вот, что получилось.

🎛 Газ только при наличии счетчика. Потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией или за средства бюджета. И вот кто будет финансировать работы по оснащению счетчиками..

🤦 Что со сбережениями? Почти 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин у них возникли новые проблемы. Чаще всего к таким относят появление финансовых трудностей (39% против 30% в первую волну). 30% считают, что сбережений хватит не более чем на 1 месяц

🤔 Про размер пособия по частичной безработице. Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты. Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина