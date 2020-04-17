Кабмин определил, как израсходуют 64 миллиарда из "коронавирусного" фонда

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине, где бюджетный процесс в текущем году будет вестись с учетом влияния коронавируса, правительство одобрило порядок выделения средств из фонда борьбы с COVID-19.
Финансирование фонда, согласно закону “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, составляет 64,7 млрд грн.
Средства фонда будут направлены на следующее:
Финансирование будет производиться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в Кабмин. После того как обращение будет обработано и утверждено правительством, окончательное решение о направлении нужной суммы будут принимать члены бюджетного комитета парламента.
Контролировать расходы средств фонда будут представители законодательной и исполнительной ветвей власти. В конце каждого месяца распорядители в течение пяти дней должны будут направлять информацию об использовании денег в бюджетный комитет Верховной Рады, правительство и Министерство финансов. Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет проводить непосредственно Минфин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьер10 ч. назад - 2957 25
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года9 ч. назад - 4955 10
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - Минэнерго11 ч. назад - 2440 9
Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)13 ч. назад - 3978 7
Украинцы смогут получать по две пенсии - Шмыгаль8 ч. назад - 5473 6
Украинцы смогут получать по две пенсии - Шмыгаль8 ч. назад - 5473 6
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года9 ч. назад - 4955 10
Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)13 ч. назад - 3978 7
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займы8 ч. назад - 3690 3
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"5 ч. назад - 3150 4
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-195 ч. назад - 162
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 540
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2051 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 849
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2482