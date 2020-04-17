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Кабмин определил, как израсходуют 64 миллиарда из "коронавирусного" фонда

Кабмин определил, как израсходуют 64 миллиарда из "коронавирусного" фонда

В Украине, где бюджетный процесс в текущем году будет вестись с учетом влияния коронавируса, правительство одобрило порядок выделения средств из фонда борьбы с COVID-19.

Финансирование фонда, согласно закону “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, составляет 64,7 млрд грн.

Средства фонда будут направлены на следующее:

  • денежная помощь гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;
  • единовременное пособие членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19;
  • меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемии COVID-19.

Финансирование будет производиться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в Кабмин. После того как обращение будет обработано и утверждено правительством, окончательное решение о направлении нужной суммы будут принимать члены бюджетного комитета парламента.

Контролировать расходы средств фонда будут представители законодательной и исполнительной ветвей власти. В конце каждого месяца распорядители в течение пяти дней должны будут направлять информацию об использовании денег в бюджетный комитет Верховной Рады, правительство и Министерство финансов. Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет проводить непосредственно Минфин.

По материалам Сегодня
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