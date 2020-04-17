Wi-Fi и мультимедиа: Audi представил седан нового поколения

Немецкий автопроизводитель Audi представил седан второго поколения Audi A3 Sedan.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как заявили в немецкой компании, новый седан на 4 см длиннее модели первого поколения.

В базовую комплектацию модели входит 25,7-сантиметровый монитор мультимедийной системы и 26-см цифровая панель приборов. Audi A3 Sedan подключен к смартфонам с операционными системами iOS и Android.



Фото: audi-mediacenter.com

Мультимедийный комплекс обеспечивает доступ ко многим онлайн-сервисам и подключение к интернету через Wi-Fi. Со второго полугодия появится голосовой ассистент Alexa от Amazon.

Отмечается, что мощность двигателя нового седана составляет 150 лошадиных сил. Стартовая цена базовой модели от 27 700 евро. Предварительные заказы начнутся уже в конце апреля, а первые доставки ожидаются летом.



Фото: audi-mediacenter.com