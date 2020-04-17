Товарооборот розничной торговли в этом году увеличился на 16%

За январь-март 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины (юридических лиц) увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 198,05 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе-марте 2020 года были город Киев (45,49 млрд грн, на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (20,16 млрд грн, на 17,4% больше); второе – Киевская (16,10 млрд грн, на 23,5% больше); третье – Одесская (15,68 млрд грн, на 21,8% больше) области.

Наименьшие объемы розничного товарооборота за I квартал 2020 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (1,34 млрд грн, на 22,0% больше, чем за аналогичный период 2019), Черновицкой (1,85 млрд грн, на 3,5% меньше) и Тернопольской (2,20 млрд грн, на 20,1% больше) областей.