Самые востребованные профессии в столице во время карантина

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Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.
“Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации”, – говорится в сообщении.
Наиболее востребованы профессии:
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