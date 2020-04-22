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Самые востребованные профессии в столице во время карантина

Самые востребованные профессии в столице во время карантина

Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

“Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации”, – говорится в сообщении.

Наиболее востребованы профессии:

  • на коммунальных предприятиях Киева – дорожные рабочие, дворники, грузчики, уборщики территорий и помещений, слесари-ремонтники, озеленители, мастера технического участка, трактористы;
  • в сфере здравоохранения – медицинские сестры;
  • в сфере торговли и общественного питания – кассиры торгового зала, приемщики товара, продавцы, кухонные рабочие, повара, экспедиторы, кладовщики;
  • на транспорте – водители;
  • в промышленности и строительстве – токари, маляры, плотники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
    электросварщики, шлифовщики, гальваники и наладчики станков.

Справка Finance.ua:

  • По словам директора Киевского городского центра занятости Виктора Билича, по состоянию на середину апреля 2020 года количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в столичной службе занятости, – более 8000.

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По материалам Finance.UA
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