Самые востребованные профессии в столице во время карантина

Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

“Во время карантина наиболее востребованы рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации”, – говорится в сообщении.

Наиболее востребованы профессии:

на коммунальных предприятиях Киева – дорожные рабочие, дворники, грузчики, уборщики территорий и помещений, слесари-ремонтники, озеленители, мастера технического участка, трактористы;

в сфере здравоохранения – медицинские сестры;

в сфере торговли и общественного питания – кассиры торгового зала, приемщики товара, продавцы, кухонные рабочие, повара, экспедиторы, кладовщики;

на транспорте – водители;

в промышленности и строительстве – токари, маляры, плотники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

электросварщики, шлифовщики, гальваники и наладчики станков.

Справка Finance.ua:

По словам директора Киевского городского центра занятости Виктора Билича, по состоянию на середину апреля 2020 года количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в столичной службе занятости, – более 8000.

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