Минсоцполитики: Субсидию переназначат даже с коммунальными долгами

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Кабинет министров в связи с продолжением карантина разрешил передавать субсидии их получателям, если задолженность по оплате ЖКУ просрочена ими на 3 месяца.
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
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“Мы хотим усилить программу субсидий на оплату ЖКУ в части переназначения субсидий” – сказала она.
Как сейчас. Сейчас действует норма, что если просрочена задолженность по оплате ЖКУ более чем два месяца, субсидия больше не назначается.
Что предлагают. Увеличить этот срок с двух до трех месяцев, чтобы субсидианты имели возможность и в дальнейшем пользоваться субсидиями.
По ее словам, для обеспечения выполнения этого постановления Минсоцполитики будет обращаться в Министерство финансов, чтобы получить средства из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19.
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