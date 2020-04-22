Минсоцполитики: Субсидию переназначат даже с коммунальными долгами

Кабинет министров в связи с продолжением карантина разрешил передавать субсидии их получателям, если задолженность по оплате ЖКУ просрочена ими на 3 месяца.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Читайте также: Украинцам, получающим субсидии, выплатят дополнительные компенсации в связи с карантином

“Мы хотим усилить программу субсидий на оплату ЖКУ в части переназначения субсидий” – сказала она.

Как сейчас. Сейчас действует норма, что если просрочена задолженность по оплате ЖКУ более чем два месяца, субсидия больше не назначается.

Что предлагают. Увеличить этот срок с двух до трех месяцев, чтобы субсидианты имели возможность и в дальнейшем пользоваться субсидиями.

По ее словам, для обеспечения выполнения этого постановления Минсоцполитики будет обращаться в Министерство финансов, чтобы получить средства из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19.

Справка Finance.ua:

В марте 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,347 млн граждан, а средний ее размер составил 1 тыс. грн.

Около ⅔ получателей социальных выплат и пособий получают их через переводы и банковские карты, поэтому для этих граждан никаких изменений в сроках получения соответствующих выплат не будет.

В 2020 году на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство направило 47,6 млрд гривен.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 🧐