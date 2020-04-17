0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

Милованов назвал последствия от печати гривны для покрытия государственных расходов

Милованов назвал последствия от печати гривны для покрытия государственных расходов

Бывший министр развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов выступил против печатания денег Национальным банком для того, чтобы покрыть государственные расходы в период коронавирусного кризиса.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

По его мнению, печатание гривны усугубит кризис и ослабит государство.

“Так почему же США можно печатать деньги, а нам нет? Ответ прост — если бы мы могли печатать доллары, то нам тоже можно было бы. Но гривна — не доллар. Доверия к гривне нет. Эффективно использовать бюджет государство не умеет”, — пишет экс-министр.

Читайте также: 29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса

Как он отмечает, любая необеспеченная эмиссия (печатание денег) значительно повышает риски паники, роста цен и курса доллара и экономического кризиса.

“Сначала нужно построить сильное государство, которому доверяют граждане, а уже потом можно будет печатать деньги. А не наоборот”, – добавил Милованов.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Национальном банке Украины выступили против идеи эмиссии гривны для того, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.
  • В Нацбанке считают, что эмиссия (выпуск) гривны приведет к инфляции, которая больнее всего ударит по доходам малоимущих украинцев, которых государство, наоборот, должно защищать.
  • Профинансировать дефицит в Нацбанке предлагают с помощью внешних займов, в частности у МВФ.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.