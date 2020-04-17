Милованов назвал последствия от печати гривны для покрытия государственных расходов

Бывший министр развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов выступил против печатания денег Национальным банком для того, чтобы покрыть государственные расходы в период коронавирусного кризиса.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

По его мнению, печатание гривны усугубит кризис и ослабит государство.

“Так почему же США можно печатать деньги, а нам нет? Ответ прост — если бы мы могли печатать доллары, то нам тоже можно было бы. Но гривна — не доллар. Доверия к гривне нет. Эффективно использовать бюджет государство не умеет”, — пишет экс-министр.

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Как он отмечает, любая необеспеченная эмиссия (печатание денег) значительно повышает риски паники, роста цен и курса доллара и экономического кризиса.

“Сначала нужно построить сильное государство, которому доверяют граждане, а уже потом можно будет печатать деньги. А не наоборот”, – добавил Милованов.

Справка Finance.ua:

Ранее в Национальном банке Украины выступили против идеи эмиссии гривны для того, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.

В Нацбанке считают, что эмиссия (выпуск) гривны приведет к инфляции, которая больнее всего ударит по доходам малоимущих украинцев, которых государство, наоборот, должно защищать.