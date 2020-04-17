Шмыгаль рассказал, какие сферы бизнеса наиболее пострадают от карантина

В период карантина количество безработных в Украине достигло двух миллионов человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На сегодня у нас официально зарегистрированы более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более двух миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемое скрытая безработица», – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что с точки зрения экономики, от карантина в Украине больше всего страдают шесть сфер, ключевой из них премьер назвал общественный транспорт и пассажирские перевозки.

Больше всего страдают. Туризм, общественное питание, пассажирский транспорт, сфера бытовых услуг и розничная торговля непродовольственными товарами. Это те сферы, которые ограничены.

По его словам, в ближайшие месяц-полтора правительство создаст около 500 тысяч рабочих мест. В частности, в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Кроме того, около 170 тысяч рабочих мест планируется в сфере дорожного строительства и еще около 150 тысяч – в сопутствующих сферах.

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«Когда мы создавали эти быстрые рабочие места, мы не ставили себе целью соответствие заработков с рабочими местами в развитых странах Европы. Мы ставили перед собой задачу создать рабочие места для людей, которые ищут работу, чтобы минимально обеспечить себя и свою семью. Это в первую очередь следует сделать», – подчеркнул премьер.