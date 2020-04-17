На дорогах Закарпатья идет масштабная "Большая стройка" (фото)

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Активная фаза Национальной программы “Большая стройка”, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, началась на Закарпатье.
В области ремонтируют дороги международного, национального и территориального значения, сообщил в Facebook Юрий Голик.
На данный момент дорожное полотно ремонтируют на трассе М-23 Берегово — Виноградов — Великая Копаня (участок в г. Виноградов). Эта международная дорога ведет к КПП “Вилок” на границе с Венгрией и является составной частью европейского автомобильного маршрута E-81.
Фото с Facebook Юрий Голик
Также идет ремонт другой дороги на Виноградов — трассы Т-07-19 Иршава — Виноградов. Сейчас работы ведутся возле села Онок, фото и видео Юрий Голик выложил у себя в Facebook.
Фото с Facebook Юрий Голик
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