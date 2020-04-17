В Кабмине рассказали, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал возможные последствия отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
В частности, глава правительства отметил, что условием МВФ относительно продолжения сотрудничества с Украиной является принятие так называемого “банковского закона” и, по словам Шмыгаля, непринятие этого закона – в это время “единый барьер” на пути к кредитной программе МВФ в объеме 8 млрд долларов.
“Надеюсь, что через неделю-полторы этот барьер будет преодолен”, – добавил Шмыгаль.
Вместе с тем он добавил, что сейчас для Украины не стоит вопрос относительно самих денег МВФ, есть вопрос доверия международных инвесторов, и отсутствие сотрудничества с МВФ “будет означать плохой сигнал для всех”.
“Это, скорее всего, повлечет отток из украинских ценных бумаг, повлечет резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить то мы переживем, но вопрос – как переживем. И главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться”, – добавил он.
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