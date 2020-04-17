Жеваго окончательно проиграл спор с НБУ по 1,5 млрд грн рефинансирования

Верховный Суд 14 апреля отказался удовлетворить кассационную жалобу олигарха Константина Жеваго и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым для Жеваго было возвращено его апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года.

Этим решением был удовлетворен иск НБУ к Жеваго и взыскано с ответчика в качестве поручителя банка “Финансы и кредит” 1,54 млрд грн долга по рефинансированию, сообщает Finbalance.

В частности, Верховный Суд решил, что суд апелляционной инстанции “пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок апеллянт не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор, поскольку с момента получения постановления суда об оставлении без движения апелляционной жалобы, стороной заявителя не совершено никакого действия во исполнение требований постановления суда”.

Напомним, Нацбанк в декабре 2019 года заявлял, что решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года о взыскании с Жеваго 1,54 млрд грн вступило в законную силу.

Как отмечал НБУ, 26 декабря 2019 года он получил исполнительные листы и обратился к Государственной исполнительной службе по принудительному исполнению решения суда.