В почти тысяче больниц будет дефицит финансирования в 2020

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В почти тысяче больниц в этом году будет дефицит финансирования. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, 984 больницы получат в этом году меньше средств, чем в прошлом.
“В связи со стартом второго этапа системы здравоохранения все наши учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования. Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году”, – заявил Степанов.
Глава Минздрава отметил, что по некоторым больницам уменьшение финансирования составляет от 10% до 50%.
“Например, Центр экстренной медпомощи Запорожской области. Это “103”. Недофинансирование в этом году будет составлять 67 млн гривен по сравнению с 2019-м годом. Последствия такого недофинансирования – это сокращение бригад скорой со 154 до 110-ти. То есть, будут уволены люди”, – сказал министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьер7 ч. назад - 2467 22
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года6 ч. назад - 4273 7
Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)10 ч. назад - 3473 7
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - Минэнерго8 ч. назад - 1718 6
Украинцы смогут получать по две пенсии - Шмыгаль5 ч. назад - 4694 5
Нацбанк планирует изменить условия открытия и закрытия банковских счетовВчера, 19:00 - 9978
Украинцы смогут получать по две пенсии - Шмыгаль5 ч. назад - 4694 5
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года6 ч. назад - 4273 7
Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)10 ч. назад - 3473 7
Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьер7 ч. назад - 2467 22
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-192 ч. назад - 108
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 529
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2021 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 838
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2469